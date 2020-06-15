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Итальянские власти заявили, что себестоимость одной дозы вакцины от COVID-19 составит 2,5 евро

, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Итальянские власти заявили, что себестоимость одной дозы вакцины от COVID-19 составит 2,5 евро
Вакцина. Фото: Pixabay

Италия, Франция, Германия и Нидерланды, вошедшие в состав созданного для разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 альянса, заплатят компании AstraZeneca за выпуск 300 млн доз 750 млн евро.

По данным Минздрава Италии, вакцина от COVID-19 будет распространяться бесплатно, при этом первыми ее получат люди, относящиеся к группам риска. Себестоимость одной дозы, разработанной в Оксфорде, составит 2,5 евро.

Сама Италия выплатит за 75 млн доз вакцины 185 млн евро, то есть примерно по 2,47 евро за одну дозу.

ДВа

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