Минздрав Испании предупредил о возможной второй волне коронавируса летом

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15 июня 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

Испания, фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа не исключил, что вторая волна коронавируса может ударить по королевству уже эти летом, а не осенью, как предсказывали другие эксперты.

Испанское правительство "готово к возможной второй волне" распространения инфекции, отметил министр.

В Испании было выявлено около 244 тыс случаев заражения, при этом более 27 тыс пациентов погибли.

Режим повышенной готовности отменяется в стране с 21 июня.

Председатель правительства Педро Санчес объявил вчера об открытии границ со странами Шенгенской зоны с 21 июня.