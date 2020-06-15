Минздрав Испании предупредил о возможной второй волне коронавируса летом

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа не исключил, что вторая волна коронавируса может ударить по королевству уже эти летом, а не осенью, как предсказывали другие эксперты.
Испанское правительство "готово к возможной второй волне" распространения инфекции, отметил министр.
В Испании было выявлено около 244 тыс случаев заражения, при этом более 27 тыс пациентов погибли.
Режим повышенной готовности отменяется в стране с 21 июня.
Председатель правительства Педро Санчес объявил вчера об открытии границ со странами Шенгенской зоны с 21 июня.