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У суда в Киеве подрались полицейские и митингующие

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

У суда в Киеве подрались полицейские и митингующие
фото: facebook.com/sternenko

Драка произошла между полицейскими и митингующими у здания Шевченковского суда в Киеве, где избирается мера пресечения экс-главе одесской ячейки "Правого сектора" (запрещен в РФ) Сергею Стерненко.

Между активистами, которые требуют прекратить преследование Стерненко, обвиняемого в убийстве, и сотрудниками спецподразделения полиции произошла драка. Митингующие зажгли файеры. Были задержаны три человека. Они отведены в автозаки, которые дежурят у здания.

Беспорядки происходят у здания суда не в первый раз. Сторонники обвиняемого 12 июня требовали, чтобы их пустили в зал суда и устроили потасовку с полицией. Было опубликовано видео с места происшествия.

НС

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