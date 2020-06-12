Видео, как радикалы устроили беспорядки у здания суда в Киеве

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12 июня 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

файер, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Представители организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) зажгли файеры и устроили драку с полицией у здания Шевченковского районного суда Киева, где избирается мера пресечения радикалу Сергею Стерненко.

Украинские СМИ публикуют кадры с места инцидента.

Стерненко предъявлено обвинение в умышленном убийстве и ношении холодного оружия. По версии следствия, фигурант дела в 2018 году в ходе потасовки зарезал жителя Черноморска в Одессе. Защита Стерненко утверждает, что ее подопечный действовал в целях самообороны.

Несколько сотен провокаторов из праворадикальных организаций призывают закрыть дело в отношении Стерненко. Сторонники обвиняемого требуют, чтобы их пустили в зал суда. Стражи порядка объясняют им, что туда могут попасть не более 20 человек.