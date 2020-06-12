Поклонская сообщила о преступлениях Порошенко и обратились к украинским политикам

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12 июня 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская, фото facebook.com/PoklonskayaNV

Депутат государственной думы РФ Наталья Поклонская выступила с резким заявлением о нарушениях со стороны Киева базовых прав крымчан. Приводим текст заявления.

Предлагаю украинским политикам хорошенько подумать над новыми санкциями в отношении меня и других неугодных крымчан. Предложить варианты Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы у него появилась возможность прекратить нарушать права миллионов простых людей, проживающих на полуострове и в Херсоне, а также издеваться над экологией и природой.

Умышленно лишить людей права на питьевую воду и с голубого экрана рассказывать, как они скучают по родным крымчанам в Киеве, — это, скорее, похоже на сценарий трагикомедии или эпизод в обвинительном заключении, но не международные правоотношения и демократию.

В связи с этим, зная, что все мои публикации изучаются украинскими следователями (нужные кладутся в папки), официально обращаюсь в Генеральную прокуратуру Украины с требованием зарегистрировать в ЕРДР моё сообщение о совершённом гражданином Украины Порошенко П. А. и его соучастниками преступлении по ст. 242, ст. 441, ст. 442 УК Украины, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность и нарушает ст. 30 Всеобщей декларации прав человека, ст. 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.