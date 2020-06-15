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Аналитик предсказал будущее жителей ДНР и ЛНР в случае их возвращения на Украину

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Аналитик предсказал будущее жителей ДНР и ЛНР в случае их возвращения на Украину
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Политический эксперт Максим Жаров спрогнозировал будущее населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае возвращения республик в состав Украины. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

По словам Жарова, ставшего собеседником интернет-издания ФАН, в случае реинтеграции Донецка и Луганска местных жителей ждет «насилие и кровь, а также жесткий прессинг со стороны Киева». Украинские власти постараются вытеснить пророссийски настроенных людей из Донбасса и заместить их «западенцами» из Львова и Закарпатской области, полагает политолог.

Он добавил, что официальный Киев никогда не предоставит ДНР и ЛНР статус широкой автономии.

Ранее сегодня сообщалось, что Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза, рассказал, что мешает организовать полномасштабное наступление на республики.

ДЦ

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