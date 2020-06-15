Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

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15 июня 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов, Serg Glovny / globallookpress.com

Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза, рассказал, что мешает Киеву организовать полномасштабное наступление на самопровозглашенные республики Донбасса. По данному вопросу политик высказался в разговоре с журналистами.

Из слов Турчинова следует, что Украина не располагает военной силой, превосходящей ресурсы противника, для организации операции. Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» экс-чиновник, в случае наступления Киева в Донбасс будут введены «основные силы и средства российской регулярной армии».

Ранее в понедельник сообщалось, что китайский интернет-портал Sohu обозначил еще одного кандидата на отделение от Украины.