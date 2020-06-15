Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза, рассказал, что мешает Киеву организовать полномасштабное наступление на самопровозглашенные республики Донбасса. По данному вопросу политик высказался в разговоре с журналистами.
Из слов Турчинова следует, что Украина не располагает военной силой, превосходящей ресурсы противника, для организации операции. Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» экс-чиновник, в случае наступления Киева в Донбасс будут введены «основные силы и средства российской регулярной армии».
Ранее в понедельник сообщалось, что китайский интернет-портал Sohu обозначил еще одного кандидата на отделение от Украины.