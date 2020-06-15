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В МИД Чехии считают проблему в отношениях с Россией решенной

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В МИД Чехии считают проблему в отношениях с Россией решенной
флаг Чехии, pixabay.com

В Министерстве иностранных дел Чехии в понедельник, 15 июня, заявили, что после ответной высылки своих дипломатов из Москвы считают проблему в отношениях с Российской Федерацией решенной.

Пресс-секретарь дипведомства Чехии Зузана Штихова уточнила, что ранее российская сторона уведомила посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку об ответном шаге на высылку дипломатов РФ с чешской территории – объявлении двух сотрудников посольства Чехии в России нежелательными лицами. В чешском МИД заметили, что реакция является ожидаемой и симметричной, поэтому Прага считает проблему решенной.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет закрывать глаза на недружественные шаги со стороны Праги.

ЕТ

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