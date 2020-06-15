Песков: РФ не намерена закрывать глаза на недружественные проявления со стороны властей Чехии

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15 июня 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на налаживание отношений с Прагой, однако не намерена закрывать глаза на недружественные проявления со стороны чешских властей.

Песков заметил, что в российско-чешские отношения в последние месяцы были привнесены определенные раздражители. "Мы сожалеем в этой связи", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Он, однако, добавил, что Москва не может оставаться индифферентной и терпимой к недружественным шагам Праги и намерена каждый раз отвечать на них адекватно.

Напомним, 5 июня посольство Российской Федерации в Праге получило ноту Министерства иностранных дел Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. Прага заявила, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке недостоверные данные о планируемом нападении на чешских политиков.

В МИД России отметили, что действия Праги получат адекватный ответ.

Ранее сегодня в качестве ответной меры два сотрудника посольства Чехии в Москве были объявлены персонами нон грата. Их обязали покинуть территорию РФ до конца дня 17 июня.