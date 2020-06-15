Выявленный на пекинском рынке коронавирус могли завезти из Европы

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15 июня 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Marco Passaro/Keystone Press Agency

Штамм коронавируса, выявленный на прошлой неделе на крупном рынке Пекина "Синьфади", мог быть завезен из Европы, считает сотрудник пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн.

Уточняется, что вирус, найденный на крупнейшем оптовом рынке города, имеет характеристики импортированного, однако пока эксперты не могут точно сказать, откуда именно он пришел.

Ян Пэн не исключает, что привезенные на рынок морепродукты или мясо были инфицированы, вследствие чего коронавирус мог попасть в организм продавца, который передал заболевание дальше. Кроме того, вирус мог распространиться напрямую от зараженных людей, посещавших рынок.