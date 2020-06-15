В Италии сняли почти все ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19

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15 июня 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Колизей, Matteo Nardone/Keystone Press Agency

С понедельника, 15 июня, в Италии вступил в силу последний пакет ослаблений карантина, который был введен в связи с пандемией COVID-19. Практически все ограничения на территории страны отменены.

С сегодняшнего дня в Италии работу возобновляют кинотеатры и театры, центры спа, термальные комплексы, дискотеки.

С 20 июня позволено будет проводить гастрономические мероприятия, массовые застолья и дегустации. Возобновится внутренний чемпионат по футболу.

С 25 июня в стране будет разрешено проводить коллективные спортивные игры, в частности, на пляжах.