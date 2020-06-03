Премьер-министр Италии заявил, что в стране пройден критический момент пандемии COVID-19

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3 июня 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

премьер-министр Италии Джузеппе Конте, Pool/Keystone Press Agency

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в среду заявил, что страна преодолела критический момент пандемии коронавируса нового типа, но теперь следует выйти из возникшего экономического кризиса.

В рамках пресс-конференции, которая прошла во внутреннем дворе правительственного дворца Киджи, Джузеппе Конте подчеркнул, что 4 мая в Италии было возобновлено производство, поскольку число новых случаев заражения COVID-19 значительно снизилось и продолжает снижаться.

Итальянский премьер, однако, считает "легкомыслием" говорить об исчезновении коронавируса. Политик заметил, что важно по-прежнему использовать маску и соблюдать социальное дистанцирование.