В Колизей начнут пускать туристов, но на определенных условиях

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1 июня 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Колизей. Фото: pixabay.com

Власти Италии сообщили, что с 1 июня туристам вновь разрешено посещать знаменитый Колизей, однако делать это придется по новым правилам и с соблюдением всех необходимых мер профилактики коронавируса COVID-19.

Теперь попасть в Колизей можно лишь по заранее забронированным билетам. При входе в комплекс у каждого туриста проверят температуру при помощи тепловизора. При этом проходить можно только группам не более 14 человек. Экскурсовод обязан носить защитный костюм, а туристы – маски.

«Гулять по Колизею самостоятельно нельзя, каждая группа должна иметь сопровождение. У нас внутри Колизея достаточно разных маршрутов, что позволяет разводить одновременно находящиеся внутри памятника группы», - заявили в дирекции культурного комплекса.