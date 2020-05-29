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29 мая 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Ещё два месяца назад Италия была погружена в настоящий кошмар. Каждый день там умирало по несколько тысяч человек. Паника и стремительное распространение вируса загнали людей в дома.

Пришлось тогда спасать Италию русским вирусологам. Сами итальянцы при этом безмерно благодарны Путина за помощь. Ещё они всеми силами стараются забыть про несколько месяцев ада, окутавшего их страну. Нечто подобное там случалось разве что во времена испанского гриппа. За весь период эпидемии в Италии умерло 33 229 человек. Сейчас заражённых в этой стране ещё весьма немало. Точное количество – 232 248. При этом 152 844 человека уже оправились от болезней и чувствуют себя вполне неплохо.

Сейчас Италия чувствует себя намного лучше. Там уже открыты многие учреждения и торговые центры. Открылись для своей паствы и католические костёлы. Вот только некоторые ограничения всё ещё действуют. Дезинфекция всё ещё проводится в общественных местах. Некоторые люди невольно боятся повторения мартовской катастрофы. С начала июня Италия планирует освободиться от остальных ограничений. Приезжим из Европы можно будет спокойно путешествовать по стране. Им даже не придётся выжидать в карантине две недели. Впрочем и самим итальянцам будет дозволено ехать куда угодно как в пределах Европы, так и по собственной земле. А вот в страны, где вирус всё ещё свирепствует, вход для жителей Италии будет запрещён на неопределённое время.