Полковник СВР в отставке рассказал о причинах и возможных последствиях протестов в США

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15 июня 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

протест в США, Keiko Hiromi/AFLO

Полковник СВР в отставке Андрей Безруков рассказал, что могло вызвать масштабные беспорядки в Соединенных Штатах Америки, а также сообщил о возможных последствиях протестов на территории страны.

С 26 мая в США проходят массовые акции, сопровождающиеся столкновениями с полицией и беспорядками. В мероприятиях движения Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") участвуют сотни тысяч американцев.

Андрей Безруков, который более 10 лет прожил в Штатах под видом канадца, заявил, что гибель афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией является веским поводом для возникновения беспорядков. Однако, по мнению отставного полковника СВР, погромы и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов начались не просто на почве расизма, но и из-за социального и экономического положения, которое сложилось в США. Эксперт напомнил, что в стране в настоящий момент почти 40 миллионов безработных.

По словам Андрея Безрукова, расовый инцидент стал своеобразным толчком, однако страна уже была готова "взорваться". Он убежден, что дело в том, что США "больны" и пытаются найти новую точку опоры во время кризиса

Полковник СВР в отставке считает, что активная фаза беспорядков уже заканчивается, поскольку люди устают и начинают натыкаться на сопротивление общества. Со временем скандал утихнет, однако проблемы никуда не уйдут. По мнению Безрукова, демпартия будет в дальнейшем пытаться мобилизовать всех, кого возможно, против действующего президента США Дональда Трампа, и, вероятнее всего, следующее обострение будет ближе к выборам.