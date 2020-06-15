В АТОР предсказали отказ Европы от открытия границ для россиян

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15 июня 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АТОР

аэропорт, FrankHoemann/SVEN SIMON

В Ассоциации туроператоров России предположили, что страны Евросоюза в ближайшее время согласуют список третьих стран, для которых с 1 июля откроются границы, но РФ, вероятно, в перечень не попадет.

Предполагается, что Европа пока не станет снимать ограничения на въезд для граждан Российской Федерации, поскольку количество новых случаев заражения коронавирусом в стране еще велико. Более того, предсказывается, что РФ не сможет соответствовать принципам взаимности, так как неизвестно, когда откроются ее границы.

В список, согласно рекомендациям Еврокомиссии, могут попасть Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония и Сербия, где эпидемиологическая ситуация такая же или лучше, чем в странах ЕС.