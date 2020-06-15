В США два ребенка скончались в закрытой машине, пока их отец спал дома

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15 июня 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

двери машина, pixabay.com

В американском городе Талса, расположенном в штате Оклахома, двое маленьких детей скончались после того, как отец оставил их запертыми в автомобиле на пять часов. В тот день стояла 30-градусная жара.

31-летний Дастин Ли Деннис в минувшую субботу днем ездил с детьми в магазин, после чего вернулся домой и лег спать. Он проснулся примерно через пять часов и понял, что ребят нигде нет. Впоследствии он нашел четырехлетнюю дочь и трехлетнего сына на полу пикапа и перенес их в дом. Врачи, вызванные на место, констатировали смерть детей.

Мужчине предъявлены обвинения в убийстве второй степени, он находится под стражей.