В Томске десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра «угнали» автомобиль отца

В Томске десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра сели в машину отца и отправились кататься по городу. Согласно данным УМВД по области, в момент инцидента родители детей были в магазине.

Установлено, что вечером 4 мая у дома 20а на улице Мичурина иномарка совершила наезд на рельсы железнодорожных путей. Впоследствии выяснилось, что за рулем автомобиля находился 10-летний мальчик, а в салоне сидела его младшая сестра.