Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Томске десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра «угнали» автомобиль отца

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Томске десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра «угнали» автомобиль отца
коробка передач, pixabay.com
В Томске десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра сели в машину отца и отправились кататься по городу. Согласно данным УМВД по области, в момент инцидента родители детей были в магазине.
 
Установлено, что вечером 4 мая у дома 20а на улице Мичурина иномарка совершила наезд на рельсы железнодорожных путей. Впоследствии выяснилось, что за рулем автомобиля находился 10-летний мальчик, а в салоне сидела его младшая сестра.
 
Полицейские узнали, что дети, оставшись одни дома, взяли ключи от машины и решили прокатиться. Родителей привлекли к административной ответственности.
ЕТ

Здоровье

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Независимое медицинское сообщество опубликовало свою позицию, состоящую из 11 пунктов, по поводу так называемой медицинской практики студентов во время пандемии.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью