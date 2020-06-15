Военный обозреватель объяснил, зачем канадские инструкторы едут на Украину

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15 июня 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

украинские солдаты, Lapin Oleksandr/ZUMAPRESS.com

Военный обозреватель Александр Жилин прокомментировал информацию о том, что канадские военные инструкторы вернутся на Украину, чтобы возобновить обучение солдат, прерванное из-за пандемии COVID-19.

Предполагается, что военные из Канады прибудут на Украину уже в этом месяце и в течение двух недель будут находиться на карантине. После завершения этого периода они начнут вновь оказывать "содействие силам безопасности Украины".

Военный обозреватель Александр Жилин в беседе с Радио Sputnik заявил, что все происходящее на украинской территории – активизация деятельности Пентагона, подключение Канады – говорит о том, что Украина актуальна для англосаксов как "проект анти-Россия". По мнению эксперта, Киев и дальше будут "накачивать русофобией", создавать атмосферу военного воздействия на РФ, чтобы усилить напряженность.

Жилин, однако, заметил, что потенциальному противнику следует знать – в России "никто истерить не станет", но в случае необходимости будет дан адекватный ответ.