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Байден дал обещание «преобразовать нацию» в случае победы на выборах президента США

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Байден дал обещание «преобразовать нацию» в случае победы на выборах президента США
Джо Байден, ImagePressAgency/face to face

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки Джо Байден дал обещание избирателям. По словам политика, в случае своей победы на грядущих выборах он займется "преобразованием нации".

Байден заявил, что в каждом уголке США граждане "возвышают свои голоса" и требуют от властей справедливости. По словам кандидата на пост главы страны, это "дает ему много надежды". Политик подчеркнул, что если он одержит победу на выборах, то совместно с другими американцами "преобразует нацию" и добьется того, чтобы справедливость восторжествовала абсолютно для всех.

Отметим, что ранее Джо Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в разжигании расовой ненависти среди граждан США.

ЕТ

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