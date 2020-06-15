В Польше назвали «временную оккупацию» Чехии «недоразумением» и «ошибкой»

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15 июня 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

фото: военные в Польше, pixabay.com

Польша не собиралась «захватывать» Чехию в мае 2020 года и назвала вторжение своих военных на территорию страны «недоразумением», об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Чешской республики.

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения», - пояснили в ведомстве.

Однако собеседник добавил, что Прага все еще ждет официального заявления.

При этом в Минобороны Польши «временную оккупацию» подтвердили, отметив, что размещение пограничного поста было результатом ошибки военных, а не преднамеренного акта. Известно, что поляки спокойно перешли границу и установили там свои правила, не пуская чехов в свою же церковь.