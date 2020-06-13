Польша «нечаянно» захватила часть Чехии из-за коронавируса

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13 июня 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: CNN

фото: pixabay.com

Польская армия вторглась на территорию Чехии. Военные захватили местный храм. Теперь МИД Польши уверяет, что это было случайностью.

Инцидент произошел в конце мая. Польские военные пересекли границу с Чехией в районе населенного пункта Пельгжимовице. Они поставили блок-пост на дороге в храм. Чехи пытались прорваться, но поляки их не пускали.

«Инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без каких-либо враждебных намерений», — объяснили ситуацию в МИД Чехии: «Однако мы все еще ожидаем официального заявления».

«Захват» Чехии польскими военными произошел в рамках борьбы с коронавирусом. Польские военные помогают пограничникам перекрыть границу. А она в этом районе незаметна.