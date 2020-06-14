В США добыли бурбон из головы статуи

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14 июня 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the New York times

демонстрация добытой бутылки из головы статуи

В штате Кентукки демонтировали статую президента Юга США. Этот регион в гражданскую войну воевал за сохранение рабовладельческого строя. Внутри монумента обнаружилась бутылка бурбона 1936 года.



Статуя конфедерата Джефферсона Дэвиса была воздвигнута в Капитолии штата Кентукки. Она была демонтирована.

В голове статуи была обнаружена бутылка бурбона Glenmore Kentukky. Напиток пролежал там с 1936 года. Помимо этого монумент прятал выпуск газеты State Journal, выпущенный 20 октября того же года.

В Соединенных Штатах Джефферсон Дэвис олицетворяет рабовладельцев. Он был президентом Юга, который во времена гражданской войны сражался за идеи рабовладельческого строя США.

К слову, нынешние протесты проходят под лозунгом «Жизни черных имеют значение». Демонтаж памятника Джефферсону Дэвису выглядит довольно уместным в контексте происходящих событий.