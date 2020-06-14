Помощник Трампа: американская экономика начала восстанавливаться после пандемии COVID-19

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14 июня 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras/Consolidated News Photos

Глава Национального экономического совета Белого дома, помощник президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу заявил, что американская экономика начала восстанавливаться от ущерба, нанесенного пандемией.

Кадлоу подчеркнул, что экономика США в настоящий момент находится в фазе восстановления после эпидемии COVID-19. По его словам, существует высокая вероятность, что этот процесс в стране будет быстрым. Не исключено, что уже во второй половине текущего года в Америке будет зафиксирован "20-процентный экономический рост", более того – снизится уровень безработицы.

Лоуренс Кадлоу заметил, что поступает множество позитивных сигналов, свидетельствующих о восстановлении экономики.