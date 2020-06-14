Помощник Трампа: американская экономика начала восстанавливаться после пандемии COVID-19

Глава Национального экономического совета Белого дома, помощник президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу заявил, что американская экономика начала восстанавливаться от ущерба, нанесенного пандемией.
Кадлоу подчеркнул, что экономика США в настоящий момент находится в фазе восстановления после эпидемии COVID-19. По его словам, существует высокая вероятность, что этот процесс в стране будет быстрым. Не исключено, что уже во второй половине текущего года в Америке будет зафиксирован "20-процентный экономический рост", более того – снизится уровень безработицы.
Лоуренс Кадлоу заметил, что поступает множество позитивных сигналов, свидетельствующих о восстановлении экономики.