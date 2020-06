Источники: Трамп ищет новый лозунг для своей избирательной кампании

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июня 2020, 16:44 Источник: The Washington Post

президент США Дональд Трамп, Doug Mills/Keystone Press Agency

Источники сообщают, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ищет новый лозунг для своей избирательной кампании. Предполагается, что о нем будет объявлено в ближайшие недели.

В 2016 году на президентских выборах Трамп одержал победу под лозунгом "Сделаем Америку вновь великой" (Make America Great Again).

Новая кампания главы США ранее проходила под лозунгом "Сохраним Америку великой!" (Keep America Great!), но, по словам источников, лозунг изменится – якобы в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса нового типа, и протестами в стране.

Уточняется, что изначально Дональд Трамп хотел вернуться к прежнему лозунгу – "Сделаем Америку вновь великой", а также рассматривал варианты "Переход к величию" (Transition to Greatness) и "Лучшее еще впереди" (The Best Is Yet to Come). Пока не сообщается, на каком сочетании слов остановился глава Соединенных Штатов.