Израиль назовет в честь Трампа поселение на Голанских высотах

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14 июня 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Биньямин Нетаньяху, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

На Голанских высотах появится поселение в честь президента США Дональда Трампа Рамат-Трамп. С 14 июня Израиль начинает реализацию "практических шагов" по его созданию, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.

Дональд Трамп 25 марта 2019 года в Вашингтоне в рамках переговоров с Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Голаны принадлежали Сирии с 1944 года и были захвачены Израилем в 1967 году в Шестидневной войне. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", но Совбез ООН признал аннексию недействительной.

Израиль хочет отблагодарить Трампа за признание этой территории частью еврейского государства вопреки претензиям на нее со стороны Сирии.