Источники: неизвестные застрелили двух человек в Атланте

В северо-восточной части американского города Атланта, расположенного в штате Джорджия, неизвестные открыли стрельбу. В результате случившегося были убиты два человека, пятеро получили ранения.
Происшествие случилось вечером в минувшую субботу, 13 июня. В это время в Атланте проходили демонстрации против полицейской жестокости.
Согласно последней информации источников, стрельба была открыта из салона автомобиля. Два человека от полученных ранений скончались на месте. Пятеро были экстренно доставлены в больницу. Полиция ищет злоумышленников.
Напомним, протесты в Атланте накануне начались в связи со смертью афроамериканца Рейшарда Брукса при задержании сотрудниками правоохранительных органов.