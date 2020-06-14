Источники: неизвестные застрелили двух человек в Атланте

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14 июня 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

полицейские, Joel Marklund/Keystone Press Agency

В северо-восточной части американского города Атланта, расположенного в штате Джорджия, неизвестные открыли стрельбу. В результате случившегося были убиты два человека, пятеро получили ранения.

Происшествие случилось вечером в минувшую субботу, 13 июня. В это время в Атланте проходили демонстрации против полицейской жестокости.

Согласно последней информации источников, стрельба была открыта из салона автомобиля. Два человека от полученных ранений скончались на месте. Пятеро были экстренно доставлены в больницу. Полиция ищет злоумышленников.

Напомним, протесты в Атланте накануне начались в связи со смертью афроамериканца Рейшарда Брукса при задержании сотрудниками правоохранительных органов.