В США за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории Соединенных Штатов Америки выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставил университет Джонса Хопкинса.
Уточняется, что за прошедшие 24 часа в США зарегистрировали 25 540 случаев заболевания, накануне данный показатель составлял 25 396.
За сутки количество жертв коронавируса нового типа достигло 767 человек, в субботу, 13 июня, сообщалось о 846 скончавшихся.
В общей сложности на территории Соединенных Штатов зафиксировали свыше 2 миллионов случаев заражения COVID-19.