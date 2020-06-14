В США за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19

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14 июня 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

анализ крови, Lukas Schulze/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории Соединенных Штатов Америки выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставил университет Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в США зарегистрировали 25 540 случаев заболевания, накануне данный показатель составлял 25 396.

За сутки количество жертв коронавируса нового типа достигло 767 человек, в субботу, 13 июня, сообщалось о 846 скончавшихся.

В общей сложности на территории Соединенных Штатов зафиксировали свыше 2 миллионов случаев заражения COVID-19.