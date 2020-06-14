Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

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14 июня 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заразился коронавирусом нового типа и госпитализирован в инфекционный госпиталь. Об этом он сообщил в воскресенье, 14 июня, на своей странице в Facebook.

«Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма», - пояснил он.

Биртанов отметил, что соблюдал все меры предосторожности, но его работа подразумевает выезды по регионам и личные встречи. По его словам, сейчас в республике наблюдается прирост заболевших.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская, жена президентаУкраины, заразилась коронавирусной инфекцией.