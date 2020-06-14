В Калифорнии проводят расследование в связи со смертью латиноамериканца после задержания полицией

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14 июня 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

машина полиции в США, Watchara Phomicinda/ZUMAPRESS.com

Полиция города Сан-Бернардино в штате Калифорния, начала разбирательство после того, как при задержании местными полицейскими был ранен латиноамериканец, который впоследствии умер в больнице.

Накануне сотрудники правоохранительных органов города отреагировали на информацию о стрельбе, которая поступила в участок.

Патрульные прибыли на место и увидели там человека, соответствовавшего описанию подозреваемого. Этот мужчина все еще держал в руке черный пистолет. Впоследствии произошла перестрелка, в ходе которой предполагаемый злоумышленник был ранен. Его доставили в госпиталь, однако врачи не смогли спасти пациента.