В штате Алабама открыли стрельбу, семеро погибших

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5 июня 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

машина полиции, pixabay.com

В округе Морган в штате Алабама вечером в минувший четверг, 4 июня, была открыта стрельба. В результате случившегося, согласно последней информации осведомленных источников, погибли семь человек.

Представитель офиса местного шерифа Майк Сваффорд сообщил, что нападавший скрылся с места происшествия. Предполагается, что преступник проник в дом, совершил злодеяние и сбежал. Не исключается также, что злоумышленников могло быть несколько.

Известно, что когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место случившегося, в одной из спален было выявлено возгорание. Причины пожара не установлены.