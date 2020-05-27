В центре Торонто была открыта стрельба, среди пострадавших – ребенок

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27 мая 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

пистолет, pixabay.com

Утром в среду, 27 мая, в СМИ поступила информация о том, что в центре канадского города Торонто была открыта стрельба. В результате случившегося ранения получили три человека, в частности, один ребенок.

Известно, что в настоящий момент врачи пытаются спасти жизнь пострадавших мужчины и мальчика. Уточняется также, что ранения получила одна женщина, она сейчас находится в больнице, ее состояние медики оценивают как тяжелое.

На месте стрельбы работает полиция. Личности нападавших, которые применили огнестрельное оружие, пока установить не удалось.