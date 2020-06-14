За сутки в мире выявили более 142 тысяч случаев заражения COVID-19

В ночь на воскресенье стало известно, что количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения случаев заражения коронавирусом нового типа в мире за сутки возросло более чем на 142 тысячи.
К настоящему моменту общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 на планете превысило 7,55 миллиона.
В ВОЗ уточнили, что количество летальных исходов за 24 часа возросло более чем на 5 тысяч и превысило 423 тысячи.
Отметим, что статистика Всемирной организации здравоохранения учитывает исключительно официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, которые предоставляют власти стран.