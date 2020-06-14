За сутки в мире выявили более 142 тысяч случаев заражения COVID-19

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14 июня 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВОЗ

тест на COVID-19, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

В ночь на воскресенье стало известно, что количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения случаев заражения коронавирусом нового типа в мире за сутки возросло более чем на 142 тысячи.

К настоящему моменту общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 на планете превысило 7,55 миллиона.

В ВОЗ уточнили, что количество летальных исходов за 24 часа возросло более чем на 5 тысяч и превысило 423 тысячи.

Отметим, что статистика Всемирной организации здравоохранения учитывает исключительно официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, которые предоставляют власти стран.