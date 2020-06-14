На химпредприятии в Гонконге произошло обрушение конструкций, есть пострадавшие

В Гонконге в воскресенье, 14 июня, произошла авария на предприятии по переработке химических отходов. В результате случившегося, согласно последним данным, ранения получили не менее 10 человек.
Происшествие случилось на подконтрольном правительству предприятии, которое функционирует на острове Цинъи с 1993 года и имеет возможность перерабатывать до 100 тысяч тонн химотходов в год. Уточняется, что произошло частичное обрушение конструкций.
На месте работают спасательные службы, которые к настоящему моменту освободили из-под завалов четырех человек. Состояние двух пострадавших врачи оценивают как критическое.