На химпредприятии в Гонконге произошло обрушение конструкций, есть пострадавшие

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14 июня 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: South China Morning Post

скорая помощь в Китае, Miguel Candela/Keystone Press Agency

В Гонконге в воскресенье, 14 июня, произошла авария на предприятии по переработке химических отходов. В результате случившегося, согласно последним данным, ранения получили не менее 10 человек.

Происшествие случилось на подконтрольном правительству предприятии, которое функционирует на острове Цинъи с 1993 года и имеет возможность перерабатывать до 100 тысяч тонн химотходов в год. Уточняется, что произошло частичное обрушение конструкций.

На месте работают спасательные службы, которые к настоящему моменту освободили из-под завалов четырех человек. Состояние двух пострадавших врачи оценивают как критическое.