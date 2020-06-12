В пятницу, 12 июня, на Зацепском Валу в центре Москвы обрушился фасад жилого дома. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
«Произошло обрушение фасада жилого дома по адресу: Зацепский Вал, дом 5», - уточнил собеседник.
По предварительным данным, на месте происшествия пострадавших не обнаружено. Проводится проверка, направленная на выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента, уточняется площадь обрушения.
Известно, что здание было построено в 1940-х годах по проекту архитектора Николая Транквилицкого.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в серии убийств и изнасилований ребенка и женщин на территории Ступинского и Каширского городских округов.