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12 июня 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: EMERCOM of Russia/globallookpress.com

В пятницу, 12 июня, на Зацепском Валу в центре Москвы обрушился фасад жилого дома. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Произошло обрушение фасада жилого дома по адресу: Зацепский Вал, дом 5», - уточнил собеседник.

По предварительным данным, на месте происшествия пострадавших не обнаружено. Проводится проверка, направленная на выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента, уточняется площадь обрушения.

Известно, что здание было построено в 1940-х годах по проекту архитектора Николая Транквилицкого.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в серии убийств и изнасилований ребенка и женщин на территории Ступинского и Каширского городских округов.