В Подмосковье задержан сантехник, подозреваемый в убийстве нескольких женщин

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12 июня 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото из открытых источников

В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в серии убийств и изнасилований, в том числе ребенка, на территории Ступинского и Каширского городских округов. По версии следствия, подозреваемый работал в одном из ЖЭО.

Следователи следственного отдела по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области установили, что подозреваемый совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трёх женщин. Как правило он проникал в домовладения, где в дальнейшем совершал преступления.

Также его подозревают в том, что он в январе 2020 года проник на второй этаж дома и надругался над 10-летней девочкой.

Долгое время преступления оставались не раскрытыми. По данным СКР, работа по установлению лица, совершившего убийства не прекращалась. Так криминалистами ГСУ СК России по Московской области совместно с криминалистами ГУК СК России проведён целый комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК проведены сравнительные исследования. Следователями и оперативными сотрудниками на причастность к преступлению отработан большой круг лиц, осмотрено многочисленное количество видео с камер наблюдения, проведены технические мероприятия с телефонной и иной техникой.

Благодаря комплексу предпринятых мер и кропотливой работе сотрудников СКР и МВД, личность подозреваемого была установлена. Злоумышленник задержан. На допросе у следователя он дал признательные показания.