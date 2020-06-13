Британские авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июня 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Самолет. Фото: pixabay.com

Власти Великобритании ввели двухнедельный карантин для всех приезжающих в Великобританию.

Три крупнейшие авиакомпании подали в суд на правительство страны, требуя отменить данное решение. Руководство авиакомпаний считает, что такое решение может крайне негативно повилять на туризм и экономику государства.

Новые правила в стране ввели с 8 июня. С этого времени те, кто приезжает в Великобританию, должны также указывать свои контактные данные и адрес места самоизоляции, где они проведут на обязательном двухнедельном карантине.

По мнению авиаперевозчиков, план правительства уничтожит тысячи рабочих мест, они требуют возврата к старым правилам, согласно которым двухнедельный карантин был обязательным только для тех, кто приезжал в Великобританию из стран с «высоким риском».