В супермаркетах Пекина из продажи убрали лосось из-за вспышки коронавируса

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13 июня 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Рыбный прилавок. Фото: pixabay.com

Пекинские сетевые супермаркеты за одну ночь изъяли из продажи лосось.

Поводом послужили сообщения, что на доске для разделки рыбы на оптовом рынке в столичном районе Фэнтай был выявлен коронавирус. Позже у пяти работников рынка диагностировали коронавирусную инфекцию и ввели в районе режим военного времени.

Согласно правилам, жители 11 микрорайонов должны соблюдать строжайший режим самоизоляции, по которому не имеют права покидать дома. Власти обеспечат их продуктами питания и товарами первой необходимости – для этого привлекают волонтеров.

В то же время вирусологи подтвердили, что коронавирус не может передаваться через лосося, как и через другие морепродукты, но может появляться на их поверхностях.