В Китае на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили COVID-19

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12 июня 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Рынок, фото: pixabay.com

В Китае впервые за 56 дней был выявлен новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 11 июня заболел 52-летний мужчина, который никуда из Пекина в последнее время не выезжал. Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки лосося.

По данным газеты "Синьцзинбао", на следующий день в Пекине коронавирус подтвердился еще у двух людей. Оба заболевших мужчины работали в Китайском центре исследования мясной продукции. Оба проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели. По словам второго мужчины, он в последние 14 дней из Пекина не выезжал, истории контактов с прибывшими из-за границы и провинции Хубэй нет. После подтверждения у них коронавируса власти Пекина начали эпидемиологическое расследование и проверки.

Управляющий рынком "Синьфади" сообщил, что, согласно результатам проверки, лосось был поставлен с рынка морепродуктов "Цзиншэнь". Позже тесты на наличие коронавируса сдали девять человек, которые имели отношение к импортированной рыбе. Результаты пока отрицательные. Они помещены на карантин.

На образцах, взятых с предметов, где было разное мясо, овощи и фрукты, вирус не обнаружен.

На рынке ввели первый наивысший уровень реагирования. Рынок морепродуктов "Цзиншэнь" закрыт.