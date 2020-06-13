Во Франции загорелась атомная подлодка

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13 июня 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Тулон, Франция, pixabay.com

Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что пожар, вспыхнувший на атомной подводной лодке Perle типа Rubis на военно-морской базе во французском Тулоне потушен. Инцидент произошел в пятницу, 12 июня.

«Сегодня ночью, в 00.50, пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более чем 14 часов борьбы (с огнем - ред.), в которой участвовали около сотни пожарных», - уточнила она.

В коммюнике Морской префектуры Средиземноморья рассказали, что пострадавших в результате происшествия нет. Кроме того, на борту отсутствует как оружие (ракеты, торпеды, боеприпасы), так и батареи, пояснили в ведомстве.

«Дым, возникший от пожара на Perle не радиоактивен. На борту нет ядерного топлива», - добавил собеседник.

Ранее сообщалось о взрыве на газораспределительной станции в Казани.