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Взрыв на газораспределительной станции произошел в Казани, есть погибший

, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Взрыв на газораспределительной станции произошел в Казани, есть погибший
фото: сайт МЧС РФ

На газораспределительной станции в Казани произошел пожар со взрывом в здании операторной. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Татарстану минувшей ночью.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 12 июня. Отмечается, что в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубических метров. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, пояснили в МЧС. Факельное горение на месте происшествия достигало 50 метров, добавили спасатели.

В ведомстве уточнили, что после обрушения операторной из-под завалов извлекли четырех человек. По данным Минздрава, один человек погиб, еще двоих госпитализировали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Газораспределительная станция принадлежит  ООО "Газпром сжиженный газ". 

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БА

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