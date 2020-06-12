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Известна причина пожара в центре психиатрии и неврологии в Петербурге

, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Известна причина пожара в центре психиатрии и неврологии в Петербурге
фото: пожарные, pixabay.com

В прокуратуре города Санкт-Петербурга назвали причину пожара в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева днем в пятницу, 12 июня.

«Установлено, что… около 14:00 24-летний пациент, страдающий психическим расстройством, совершил поджог палаты. В результате поджога никто не пострадал, нанесён ущерб имуществу НИИ на сумму около 200 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что прокуратура Невского района изъяла материалы по инциденту у органов дознания МЧС и передала в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путём поджога».

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