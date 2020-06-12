В центре психиатрии и неврологии в Петербурге произошел пожар

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12 июня 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В пятницу, 12 июня, в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Согласно источнику, возгорание произошло около 14.21 в помещении на четвертом этаже здания на улице Бехтерева. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Собеседник уточнил, что все люди были выведены до прибытия пожарных.

«Пострадавших нет. В 14.46 пожар был локализован и ликвидировано открытое горение», - пояснили в ведомстве.

Ранее в Городской больнице № 2 на улице Есенина, дом № 5, в Петербурге загорелся рефрижератор с телами умерших от коронавируса пациентов.