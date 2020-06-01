В Петербурге на территории больницы горел рефрижератор с умершими от COVID-19

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1 июня 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

Фото: пожарный, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Минувшей ночью в Городской больнице № 2 на улице Есенина, дом № 5 загорелся рефрижератор с телами умерших пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«На территории в рефрижераторе размером 2х6, высотой 3 м горел компрессор кондиционера на 3 кв. м. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, контейнер не вскрывался», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в контейнере лежали тела умерших пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. После тушения пожара специалисты вывезли рефрижератор в защитных костюмах и оценили последствия возгорания – тела повреждены не были. Морг находится в четырехэтажном здании на территории стационара, где лечатся «ковидные» пациенты.