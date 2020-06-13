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Публицист из США назвал причину вторжения НАТО в Россию

, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The National Interest

Публицист из США назвал причину вторжения НАТО в Россию
фото: флаг НАТО и Россия, globallookpress.com

Американский публицист Питер Сучиу заявил, что у России есть все основания опасаться вторжения НАТО. По его словам, Москва уже давно замечает высокий уровень военной активности альянса у своих границ.

Автор отметил, что Россия уже подвергалась нападению со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и США, несмотря на то, что сейчас Вашингтон считает надуманной угрозу  Североатлантического альянса для РФ.

Сучиу отметил, что после распада Советского Союза Россия наиболее уязвима по сравнению с бывшими сателлитами, а именно Польшей, Венгрией, Румынией, Чехией и Словакией, которые входят с состав альянса. Поэтому автор не удивлен, что Москва усиливает армию и флот, проводит военные учения и разрабатывает новую боевую технику, особенно публицист обратил внимание на сверхзвуковые подводные ракеты и танк Т-14 «Армата».

Ранее обозреватель французского издания  Николя Бавре написал, что спустя 30 лет после распада СССР аналогичная участь грозит США.

БА

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