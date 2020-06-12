Зеленский хочет вновь обсудить Крым

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12 июня 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Владимир Зеленский, Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть «вопрос Крыма» на повестку дня. Свое предложение глава государства озвучил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

«Премьер-министр Швеции поддержал моё предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня. Годами звучал только вопрос прекращения войны в Донбассе. Однако война, которая там идёт, началась именно с Крыма», - пояснил он.

Ранее Зеленский говорил, что пытался поднимать вопрос Крыма на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным, но Москва не хочет это обсуждать. Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году.