Российский флаг огромных размеров развернули на набережной Тель-Авива

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12 июня 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

день России, фото: twitter.com/israel_mid_ru

Флаг РФ площадью более 600 кв. метров развернули на набережной Тель-Авива в честь Дня России. Во флешмобе приняли участие несколько десятков человек, посольство РФ в Израиле опубликовало видео с места проведения акции.

«Уважаемые соотечественники, поздравляем вас с Днем России. В этот день мы низко кланяемся героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда, фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла за то, что они спасли мир от"коричневой чумы" и спасли европейских евреев от полного уничтожения», — говорится в сообщении.

«Жители Тель-Авива подъезжают, подходят, спрашивают, что это за акция. Когда мы им объясняем, в честь чего сегодня мы развернули такой огромный флаг, они радуются, улыбаются и поддерживают нас», – рассказала участница акции Яна Айзикович, возглавляющая Ассоциацию русскоязычных женщин Израиля.

Прохожим раздавали ленточки с российским триколором девушки в русских народных костюмах – кокошниках и сарафанах. Жители и гости города станцевали с актёрами в костюмах медведей, спели «Калинку-малинку» и попробовали русское мороженое.

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