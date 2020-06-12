Видео, как школа парашютистов Лос-Анджелеса поздравила россиян с праздником

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12 июня 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

парапланеристы, фото: pixabay.com

Школа парашютистов Never Land Paragliding из Лос-Анжелеса поздравила россиян с Днем России. Поздравление было размещено на YouTube-канале United Stringers. Нам желают хорошо отметить праздник.

"Представляешь, в России точно так же жарят яйца с беконом", - говорит парапланерист, укладывая российский флаг в рюкзак. Он отмечает, что русские парашютисты и парапланеристы "абсолютно бесстрашные ребята".

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 12 июня, поздравил с Днем России всех россиян, а также соотечественников за границей.