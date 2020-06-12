Путин поздравил россиян и соотечественников за рубежом с Днем России

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12 июня 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 12 июня, поздравил с Днем России всех россиян, а также соотечественников за границей. Глава государства отметил, что эта дата "наполнена сокровенным смыслом".

Путин отметил, что для каждого человека Родина – это семья, отчий дом и родная земля, которая простирается "от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма".

Российский лидер напомнил, что на этих бескрайних просторах созидалась тысячелетняя история страны, которая наполнена страницами непревзойденного мужества предков, великой славы и гордости. Владимир Путин заметил, что светлое чувство Родины всегда помогало русскому народу пройти через все невзгоды, выстоять и сохранить себя во время суровых испытаний.