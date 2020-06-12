Российского посла вызвали в МИД Румынии после слов Захаровой

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12 июня 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: флаг Румынии и ЕС, pixabay.com

МИД иностранных дел Румынии сообщил, что они вызвали посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.

«Упоминание Российской Федерации в Национальной стратегии обороны Румынии не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием известного поведения российской стороны в регионе в последние годы. Такое поведение оценивается как дестабилизирующее, в том числе ... на уровне НАТО и Европейского союза», - пояснили в ведомстве.

В сообщении говорится, что новая стратегия обороны отражает статус Румынии как государства - члена НАТО и ЕС и выражает «предсказуемую политику Бухареста в отношении евроатлантических ценностей и международного права». Отмечается, что прагматичный диалог, основанный на взаимном уважении, состоится только в том случае, когда Россия проявит «реальную приверженность в этом отношении».

При этом Захарова, заявила, что намерение Румынии признать Россию враждебной страной можно объяснить желанием усилить присутствие США и НАТО на Черном море.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал заявление румынских властей о признании России «враждебным государством» и «угрозой» для региона.